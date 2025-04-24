22歲女子認參與掌摑14歲少女還押候判　官指涉童黨欺凌可能須監禁 (11:48)

被告湯佩凝（22歲，無業）承認一項「襲擊致造成身體傷害」罪。控罪指，她於2024年8月1日與2024年8月31日之間的某一天，包括首尾兩日，在旺角金雞廣場的後樓梯與其他不知名的人襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。

辯方指，法庭早前已為被告索取背景及社會服務令報告。李官說，報告內容顯示，法庭判刑前應先為被告索取戒毒所報告。辯方回應指，有​關被告疑涉及毒品問題一事，已是「年代久遠」，希望法庭考慮被告已還押1.5個月，被告冀能盡早完結案件，以爭取時間陪伴70多歲的外婆。李官聽罷，認為仍有必要先為被告索取戒毒所報告，所以決定押後判刑。

案情指，本案事主認識部分被告，她去年8月某天被要求到金雞廣場後樓梯就一些糾紛談判，其間遭多人掌摑約6分鐘。事主2025年3月7日報警，數名被告陸續被捕。同案被告袁珮儀（19歲，無業）、15歲女學生、17歲陳姓無業少女早前被判入更生中心，而被告黃樂謙（19歲，無業）於5月6日判刑，另一名16歲女學生則於5月21日答辯。