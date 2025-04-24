西貢專線小巴「借車借司機」頂更迎五一黃金周　9A線將加至30架車營運 (11:37)

馮致華在商台《在晴朗的一天出發》表示，另從小巴商會的其他公司處租借了15架車和一定數量司機，黃金周期間9A線將共有30架車為內地旅客提供服務，形容「借車借司機」屬全新嘗試，認為未來若有其他地方須緊急增加服務可以沿用。他透露，其他公司司機已經經過培訓，原9A線的熟路司機已教新司機路線走法，「教他們哪些路要避，睇清楚轉彎位」。

馮致華續指，五一期間9A線雖仍寫明晚7點是最後一班車，但當日會聽取司機匯報，因應現場情况加車，強調無論幾點都會「清晒客先收車」。馮認為，旅客數量視乎天氣，若天氣好則縱使有30架車，繁忙時段也要不停運作載客。

對於早前有聲音指9A線途經路段路面狀況差、擠塞，馮致華表示，昨日政府已派員進入關鍵位置緊急鋪設石屎，應可以解決大部分擠塞問題，他又留意到近日有警車會在的士、小巴候車處監察亂收車資，還會指揮交通，混亂狀况得到緩解。

至於東壩旅客增加帶來的收益，馮致華指出，旅客增加對西貢的旅遊應有幫助，但小巴公司未有特別賺多錢。他解釋指，本身往返西貢、彩虹的旅客就較多，眼下只是將其他地方的車撥作9A線使用，他形容該線路「朝頭早多人入無咩人出，夜晚好多人出少人入」，對小巴公司而言實則在做單程生意，對收入幫助不大。但他指出，內地假期期間還是生意額最高峰，舉例上年十一數日生意額達約24萬，可較平日多20%。

馮致華提醒遊客，「準備定雨傘、水和『時間』」，笑稱繁忙時間候車、行車時間較長，若出現擠塞，本來20分鐘的來回車程或可變成45分鐘，可以備好乾糧。