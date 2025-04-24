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「白居二」首十個攪珠號碼順序為：49、35、39、85、77、76、32、21、38、24 (10:40)

「白居二2024」計劃配額有6000個，今日(24日)攪珠，首10個號碼順序為：49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。

房委會早前公布累計收到超過34,000份紙本及網上申請，超額申請倍數約5倍。而6000個配額包括1500個「青年計劃（白居二）」新增配額，有關配額全數撥予40歲以下的青年申請者。

申請數字減　房委會指不宜與往年比較

被問到申請數字較過往少，是否反映資助出售房屋需求不再殷切，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，將是次白居二申請數字與往年直接比較不太合適，因為以往「白居二」會與居屋一起申請，「如果我當其時係申請居屋，我好可能都會係剔多一剔，申請埋白居二嗰個二手市場申請配額」，毋須另填表格。

黃說，資助出售房屋申請數字會受市場氣氛、個人負擔能力、利率走勢等因素影響，而是次「白居二」超額認購約5倍；房委會自2024年3月起放寬居屋第二市場計劃下資助出售單位的按揭安排，成交宗數由2023年3月至2024年2月的月均約230宗，增至2024年3月至今年2月的月均約370宗，反映市民對資助出售房屋需求仍然殷切。

至於是次約3.4萬份申請，逾八成屬「青年計劃（白居二）」申請，房委會會否考慮開放更多配額？黃碧如強調，並非只有1500個配額予青年，4500個一般配額亦包括青年，若青年在一般配額未獲編配，才會在1500個配額獲安排編配。

翻查資料，「白居二2020」及「白居二2022」分別錄得11.7萬宗申請，超額25倍；「白居二2023」亦錄得7.8萬宗申請，超額達16倍。

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