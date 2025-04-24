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亞洲大學排名 港六大學躋身首50位 港大維持第六位 (00:02)

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2025年亞洲大學排名，香港大學及中文大學躋身十大，其中港大維持排第6位，中大則微升至第9位。另有4間本地大學進入50強，較去年多一間，依次是科技大學（第12位）、城市大學（第16位）、理工大學（第18位）及浸會大學（第50位）。THE形容，本港高校具備強勁表現（a strong performance）。

THE 根據教學、研究環境、研究質量、國際展望，以及產業共5項評審指標，整合35個國家或地區、共853間大學的表現及排名。2025年首6間大學排名不變（見表），其中清華大學蟬聯榜首7年，其後緊接為北京大學、新加坡國立大學、南洋理工大學等。

本港3間大學排名上升，其中浸會大學從去年的63位升至50位，首次躋身亞洲50強。浸大回覆查詢稱，對晉身亞洲50強感欣喜，將「此作為提升教學和研究水平的重要參考」。中文大學及理工大學亦微升一位，分別排第9位及第18位。中大表示，已連續8年躋身亞洲前十，充分展現大學在研究及教育的卓越表現。理大則說，排名上升反映「大學在高等教育領域的卓越表現」。

城市大學乃是本港唯一排名下跌的大學，從去年的第15位微跌至第16位。城大回覆指，大學在「產業」和「國際展望」兩項指標皆中排名全港第一，其中「產業」指標更獲滿分，表現卓越。

香港大學及科技大學則排名不變，分別位列第6位及第12位。港大表示，作為區內的領先學府，一直以來為學生提供優質教育，亦致力發展教學、研究及知識交流等方面，提升國際間聲譽。科大則說，繼續位列全港三甲，以此作為鼓勵。

2025年亞洲大學排名（部分）

2025年排名

2024年排名

國家／地區

大學

1

1

中國內地

清華大學

2

2

中國內地

北京大學

3

3

新加坡

新加坡國立大學

4

4

新加坡

南洋理工大學

5

5

日本

東京大學

6

6

香港

香港大學

7

8

中國內地

復旦大學

8

9

中國內地

浙江大學

9

10

香港

香港中文大學

10

7

中國內地

上海交通大學

12

12

香港

香港科技大學

16

15

香港

香港城市大學

18

19

香港

香港理工大學

50

63

香港

香港浸會大學

資料來源：《泰晤士高等教育》

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