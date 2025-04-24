亞洲大學排名 港六大學躋身首50位 港大維持第六位 (00:02)

THE 根據教學、研究環境、研究質量、國際展望，以及產業共5項評審指標，整合35個國家或地區、共853間大學的表現及排名。2025年首6間大學排名不變（見表），其中清華大學蟬聯榜首7年，其後緊接為北京大學、新加坡國立大學、南洋理工大學等。

本港3間大學排名上升，其中浸會大學從去年的63位升至50位，首次躋身亞洲50強。浸大回覆查詢稱，對晉身亞洲50強感欣喜，將「此作為提升教學和研究水平的重要參考」。中文大學及理工大學亦微升一位，分別排第9位及第18位。中大表示，已連續8年躋身亞洲前十，充分展現大學在研究及教育的卓越表現。理大則說，排名上升反映「大學在高等教育領域的卓越表現」。

城市大學乃是本港唯一排名下跌的大學，從去年的第15位微跌至第16位。城大回覆指，大學在「產業」和「國際展望」兩項指標皆中排名全港第一，其中「產業」指標更獲滿分，表現卓越。

香港大學及科技大學則排名不變，分別位列第6位及第12位。港大表示，作為區內的領先學府，一直以來為學生提供優質教育，亦致力發展教學、研究及知識交流等方面，提升國際間聲譽。科大則說，繼續位列全港三甲，以此作為鼓勵。

2025年亞洲大學排名（部分） 2025年排名 2024年排名 國家／地區 大學 1 1 中國內地 清華大學 2 2 中國內地 北京大學 3 3 新加坡 新加坡國立大學 4 4 新加坡 南洋理工大學 5 5 日本 東京大學 6 6 香港 香港大學 7 8 中國內地 復旦大學 8 9 中國內地 浙江大學 9 10 香港 香港中文大學 10 7 中國內地 上海交通大學 12 12 香港 香港科技大學 16 15 香港 香港城市大學 18 19 香港 香港理工大學 50 63 香港 香港浸會大學

資料來源：《泰晤士高等教育》