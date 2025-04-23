未打針8個月大女嬰染新冠及人類偏肺病毒　併發嘶吼症危殆 (21:16)

該女嬰本月19日出現發燒和流鼻水，翌日向私家醫生求醫，後於本周一（21日）因咳嗽和氣促再向另一名私家醫生求醫，並於昨日被帶到香港港安醫院—荃灣急症室求醫，同日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和人類偏肺病毒呈陽性反應。

中心初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，現已康復。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升，過去數周污水監測新冠病毒含量、實驗室檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至本月12日，人均新冠病毒含量為每公升約39萬拷貝，較截至上月15日的一周每公升約8.5萬拷貝顯著上升。

徐樂堅提醒，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士應盡快接種，包括幼兒及兒童，而長者和長期病患者等高風險市民應盡快接種新冠疫苗額外加強劑，以有效預防新冠。

中心指，人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，但一般於本港春末及夏季較為常見。感染人類偏肺病毒可出現的病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難或氣促等。人類偏肺病毒感染可引致支氣管炎或肺炎。