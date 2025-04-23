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2025年4月23日星期三
荃灣多個泳灘疑現紅潮 康文署懸掛紅旗籲市民勿落水
(18:54)
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康樂及文化事務署今日（23日）宣布，由於發現疑似紅潮，荃灣區馬灣東灣泳灘、麗都灣泳灘、更生灣泳灘及汀九灣泳灘均已懸掛紅旗。署方提醒市民請勿在上述泳灘游泳，直至有另行通知。
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