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五名食安衛生督察涉盜食物樣本　一人改任特赦證人指證其餘被告帶樣本回家自用 (18:12)

5名食環署食物安全中心衛生督察涉於2022年至2023時，串謀盜竊食安中心購作食物輻射水平檢測的食物樣本，以供自用。他們同遭廉署控告一項串謀盜竊罪，其中4人不認罪，今（23日）在西九龍裁判法院第二天受審。早前認罪的被告劉承軒以控方特赦證人身分作供，他指知道應在檢測後棄置剩餘的食物樣本，但有同事着他把樣本帶回家自用。

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衛生督察。劉早前承認一項交替控罪、即盜竊罪。其餘4名被告同否認一項串謀盜竊罪。

劉承軒供稱，他於2021年7月加入涉案的食安中心進出口組「香港2小組」。他指在入職時，上司曾簡介工作內容，根據其理解，若在檢測後有剩餘的食物樣本，須根據操作手冊棄置在垃圾站，並填寫記錄。他也知道不可將食物樣本作私人用途。

他指首次得悉有同事會把剩餘的食物樣本帶回家自用，是於2022年初時，同事陳映姍在辦公室把肉類樣本交給他，讓他帶回家。此後他不時有與陳、林、余分享食物樣本。劉稱，陳曾「好興奮」地向同事介紹，食物輻射檢測項目比其他項目特別，後者的食物樣本會全送到政府化驗所化驗，但輻射項目的樣本可在辦公室內檢測，同事可自由選擇樣本款式，檢測後剩下的樣本可自用。

劉說，陳指她家人數目多，帶回家的肉類樣本很快吃光，林則指其母會用真空封膜機包裝肉類樣本，分開幾次享用。他稱陳曾於2022年5月17日在同事間的WhatsApp群組分享羊肉沙律配芝士的圖片，他覺得該些芝士是剩餘食物樣本，於是回應陳：「咁快手？」他得悉，余曾在與朋友開派對時享用很多芝士樣本。

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