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平治長沙灣遇警撞兩車逃至青衣　警拘兩男涉狂亂駕駛、無牌駕駛等 (18:06)

一輛套假牌白色平治私家車上周四（17日）在長沙灣遇警截查，司機不理會警員追截，強行撞開前車後逃去。警方兩日後在青衣拘捕當時車上兩名男子，涉嫌狂亂駕駛而傷人、阻礙警務人員執行職務、偽造文件、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、藏有攻擊性武器、藏有他人身分證及盜竊。

深水埗區刑事調查隊督察呂澤鈞表示，上周四上午約10時，深水埗警區交通部人員於長沙灣深盛路打擊交通違例行動期間，發現一輛可疑私家車停泊在深盛路8號對開，上前截查時，司機拒絕合作，並開車往興華街西方向逃走。警員追至興華街西與深旺道交界發現涉案私家車，當司機發現警員之後，加速撞向前方兩輛私家車。警員拔出警棍敲打車窗，司機沒有理會警員指示，駕車沿興華街西逃去。事件導致兩名市民受傷送院。

警方經翻查大量閉路電視片段及接獲市民提供資料，發現涉案被通緝車輛停泊於青衣區商場的停車場內，於上周六（19日）展開行動，在青衣拘捕兩名分別31歲姓鍾及30歲姓方男子及起回通緝車輛。警員並於在車內檢獲兩把槌子，一張屬於他人的身分證、一張建造業工人註冊證及安全訓練證明書。警方經調查涉案司機，並沒有持有有效的駕駛執照，而涉案私家車亦被套上假牌。

被捕姓鍾男子已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項阻礙警務人員執行職務罪及一項偽造文件罪，案件將於周五（25日）早上在西九龍裁判法院提堂。另姓方男子則獲准保釋候查，五月中旬向警方報到。

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