反恐條例第二案　何卓為指中學師弟假扮自己發信息提「出火魔」 (18:05)

控方指稱，首被告何卓為分別有3個不同的Telegram用戶名稱，包括「五飛」、「想和你通渠」和「William Wallace」。何卓為早前供稱，他欲因淡出社運圈，遂與中學師弟「阿蛋」協定由對方假扮自己。辯方今續展示涉案通訊紀錄，2020年2月9日群組「支持警方執法」中，William Wallace稱「下次八號晚上將軍澳祭壇周同學」，翌日又指「手頭上兩個方案 一個中旅社一個就係將軍澳」。

法官陳仲衡關注William Wallace的角色由參與者變為領導者，更提出「新發展項目」。何卓為作供時同意，形容阿蛋的做法意料之外。2月19日，William Wallace於另一「無名群組」中問到「已經安排左（咗）追思會俾（畀）人玩煙火？」，並指「例如一幫人掉火 空投 另一班專心蛋糕」。

何供稱以他理解，「掉火」即擲汽油彈；「空投」即高空擲物；「蛋糕」指煙霧彈；阿蛋無向他提及群組有人提出製作煙霧彈，但曾透露擬投擲汽油彈。陳官關注何卓為聞言有何反應？何指於「大時大節」總有示威者這樣做，不覺有何問題。

2月25日另一群組中，William Wallace稱「呢兩日我會去現場考察下」、「咁咁真係要出埋火魔法師」。何卓為稱不知群組曾討論「火魔」，但記得25日阿蛋曾說3月8日不同示威者有不同計劃。

其後信息延續，William Wallace期間稱「我地（哋）淨係需要你地（哋）扮街坊同埋放祭壇」等。何卓為稱阿蛋無向自己透露討論內容，又指反修例運動期間，經常聽聞不同「計劃」，但最終無成事。審訊明續。