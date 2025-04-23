海關打擊派對房間提供侵權卡拉OK歌曲　拘8人檢值43萬元器材 (16:39)

香港海關版權及商標調查科調查主任文玉瑩指，復活節前夕，海關發現有派對房間在業務過程中，管有或提供卡拉OK歌曲給顧客使用。經調查，海關成功鎖定多間派對房間，在版權持有人協助下策劃今次行動。

行動中，海關在屯門、葵涌、觀塘、九龍灣等全港多區突擊搜查15間派對房間，檢獲15套用作播放侵權歌曲的卡拉OK機及一批器材，估計市值約43萬元。經初步點算，這批卡拉OK機一共載有超過40萬首侵權歌曲。

8名派對房間負責人涉違反版權條例被捕，他們分別是4男4女，介乎22至44歲。文強調，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。另外，海關留意到8間分別位於工業大廈內及1間位於商業寫字樓內的派對房間，涉嫌違反地契條款，有關個案已轉交地政總署跟進調查。

文續指，海關留意到涉案派對房間負責人警惕，收錢後及使用房間當日才會透露詳細地址；派對房間以自助形式營運，顧客自己按密碼入房，沒有職員現身招呼客人，估計是為逃避偵查。據了解，涉案派對房間均已經營一段時間，侵權歌曲主要為香港歌曲，由7、80年代至流行曲都有；除了提供卡拉OK，涉案派對房間還有提供遊戲機、麻雀、桌上遊戲等；收費大約每位200至300港元。