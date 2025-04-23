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建築師黃景鎏涉摸女秘書大腿否認非禮　事主稱曾被要求私了「要畀返啲面」 (14:13)

七旬建築師涉嫌前年在公司內觸摸一名女秘書的大腿，被控一項非禮罪。涉案建築師否認控罪，今日（23日）在東區裁判法院內受審。事主供稱，被告趁開會期間觸摸她的大腿，拍打及打圈揉搓，並且對她微笑。及後事主向上司投訴，卻被阻止報警，上司要求她私下傳訊息警告被告便了事，更要求措詞婉轉，「要畀返啲面佢（被告）」。

被告黃景鎏（約70歲）否認於2023年9月29日，在北角屈臣道海景大廈C座1樓內非禮女子X。

X在屏風下作供，稱她現年54歲，案發時她於一間建築工程師樓公司任職秘書，被告為該公司高層。X表示，平日被告會對她「挨挨凭凭」，令她厭惡。案發當日，X身穿短褲，被告在會議期間坐在X的左側，X稱突然感覺被告將右手搭在她的左大腿上，指對方「又摸，又拍，又捽」，X短暫起立以暗示想被告停止動作，X再坐下後，X指被告重施故技，再次「摸、拍、捽」X的大腿，並且對著X微笑。

X自言當下她感到驚懼，由於正在開會，她亦敢怒不敢言，直至會議結束後，X向其上司作出投訴，惟指上司不准X報警，要求X低調處理，私下發訊息警告被告便了事，又指上司更要求警告訊息中要措詞婉轉，「要畀返啲面佢（被告）」，最終X傳訊息提及，希望被告避免再出現拍打她大腿的行為，因為已經超越同事之間禮儀，又指被告回覆稱「無心之失，萬分抱歉」。惟X稱飽受精神困擾，至翌年1月為了報警而選擇離職。

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