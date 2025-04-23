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見習督察涉非禮及襲擊三名女警　非禮罪成普通襲擊罪脫　准保釋待上訴 (14:10)

時任男見習督察涉一年內於警察學院及元朗警署分別非禮及襲擊3名女警，今（23日）於粉嶺裁判法院被裁定兩項非禮罪成、一項普通襲擊罪脱。裁判官判刑時指，被告身為警員，卻以同僚和下屬為下手目標，更在工作和訓練地點犯案，批評被告「極不尊重女性」，並直指本案案情和性質嚴重，判被告監禁10星期。被告獲准以1.5萬元保釋等候上訴，其間不得離港。

被告楊孟羲(38歲，報稱公務員)早前否認兩項非禮及一項普通襲擊罪受審。其中一項非禮罪事主女警X早前供稱，去年9月9日在元朗警署工作其間，感到有似手背的物體觸碰其臀部，持續約1秒，之後她大叫一聲「啊」並向後望，目睹一名她不認識的「白恤衫長官」經過。

另一項非禮罪事主女警Y則供稱，2023年11月中在警察學院接受步操訓練時，將右腳放在操場「馬騮架」上調整鞋帶，其間有人從後掃其臀部，之後目睹被告從她左後方經過。

暫委裁判官陳安婷裁決時指，兩名非禮罪事主證供清晰直接、前後一致，而且兩人若非曾被碰到，不會無緣無故大叫，或在綁鞋帶其間往後望，認為兩人確實曾被觸碰。

對於被告供稱，案發時X或遭他腰間物品碰到、Y則可能被他的長槍槍柄觸碰，陳官分析，若然事主遭被告腰間「吊吊揈」的物品觸碰，不會產生「連續性觸感」，槍支的觸感亦不會令人輕易混淆，因此排除事主遭被告腰間物品和槍柄觸碰的可能性。陳官又指出，當時只有被告身處罪案發現場，加上兩名事主被觸碰的地方屬私密部位等因素，裁定被告兩項非禮罪成。

另外，普通襲擊罪事主女警Z稱，去年5月2日清晨在元朗警署辦公室工作其間，被告「揑」其膊頭四五次、手指觸及上胸附近，其間被告又說：「好彩有你喺度咋。」陳官指出，揑膊頭並非社交場合中明顯不被容許的行為，而且案發時Z正替被告完成工作，認為被告的整體行為可被解讀為「多謝Z嘅幫忙」，裁定被告普通襲擊罪脫。陳官最終就兩項非禮罪判被告即使監禁10星期，同時批准被告保釋等候上訴。

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