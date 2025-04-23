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2025年4月23日星期三
藍田女子製蛋糕疑遭氣體凍傷面 屋內發現12個壓縮氣罐
(12:26)
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上午9時許，一名女子報案，指在藍田興田邨美田樓單位內製作蛋糕時，被壓縮氣體凍傷面部，消防及救護員接報到場，女事主其後送聯合醫院。消防發現單位存放12個壓縮氣體罐，懷疑是危險品，現正在場調查。
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