明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

積金局料強積金明年可「全自由行」　可每年一次轉僱主供款籲勿「短炒」 (11:47)

強積金「全自由行」月底結束諮詢，「全自由行」旨在讓僱員更有彈性將累積強積金（MPF）權益轉移至自選的強積金計劃。積金局行政總監鄭恩賜今日（23日）表示，若年內完成修訂法例，「積金易」平台亦能全面推行，料明年即可實現「全自由行」，但他強調不鼓勵僱員將轉至個人帳戶的僱主供款用於「短炒」，認為強積金是長線投資。

鄭恩賜在港台《千禧年代》重申，目前諮詢的建議方案有「核心方案」及「延展方案」，分別容許取消「對沖」安排之後新入職或轉工、之前入職的僱員每年一次將現職僱主的供款轉移到自選計劃。他提及，涉及新入職或轉工者的「核心方案」涉及的法例和系統修正較簡單，但涉及之前入職僱員的「延展方案」則因須修改《僱傭條例》、《強積金條例》等而牽涉更多時間，希望社會就是否要分段實施提出意見。

鄭恩賜指出，一年一次限制的是將僱主的最高1.8萬元強制供款轉至個人帳戶，強調轉移完畢後僱員則可自由安排投資，但強調強積金非股票不應「短炒」。對於為何限制一年一次，鄭恩賜解釋指，現時「半自由行」亦容許每年轉移一次，而有關做法2012年開始實施，當局認為行之有效，因此決定沿用一年一次的安排，認為可以避免大幅增加轉移次數和小額結餘的帳戶數目，從而節省行政成本。

鄭恩賜續指，「全自由行」可鼓勵僱員積極管理他們的強積金投資，亦可協助促進市場競爭，創造減費空間。

相關字詞﹕全自由行 積金局 編輯推介

上 / 下一篇新聞