積金局料強積金明年可「全自由行」　可每年一次轉僱主供款籲勿「短炒」 (11:47)

鄭恩賜在港台《千禧年代》重申，目前諮詢的建議方案有「核心方案」及「延展方案」，分別容許取消「對沖」安排之後新入職或轉工、之前入職的僱員每年一次將現職僱主的供款轉移到自選計劃。他提及，涉及新入職或轉工者的「核心方案」涉及的法例和系統修正較簡單，但涉及之前入職僱員的「延展方案」則因須修改《僱傭條例》、《強積金條例》等而牽涉更多時間，希望社會就是否要分段實施提出意見。

鄭恩賜指出，一年一次限制的是將僱主的最高1.8萬元強制供款轉至個人帳戶，強調轉移完畢後僱員則可自由安排投資，但強調強積金非股票不應「短炒」。對於為何限制一年一次，鄭恩賜解釋指，現時「半自由行」亦容許每年轉移一次，而有關做法2012年開始實施，當局認為行之有效，因此決定沿用一年一次的安排，認為可以避免大幅增加轉移次數和小額結餘的帳戶數目，從而節省行政成本。

鄭恩賜續指，「全自由行」可鼓勵僱員積極管理他們的強積金投資，亦可協助促進市場競爭，創造減費空間。