環保署：視乎情况推次階段「走塑」 (10:44)

黃智華重申，當局會在了解替代品的成熟度、普及性和可負擔性後，因應實際情况推行第二階段。被問及會否因應目前餐飲業市道，而考慮是否推行第二階段管制，黃回應指，目前即棄塑膠的替代品價格已持續下降，相信業界已可負擔。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑在同一節目表示，第二階段的「走塑」實施條件更充分，形容是指日可待，建議餐飲業界可推行可重用餐具，食肆可以使用按金制提供餐具，或對自帶餐具的食客提供優惠，以帶動消費者「走塑」風潮。

日前有環團揭仍有受禁「氧化式可分解塑膠」產品在售，惟有關法例並不懲處商戶在不知情下售賣。陳永傑重申，該法例「不知者不罪」籲增宣傳堵漏洞，黃智華回應稱，當局制訂有關條例時平衡了業界意見，認為是否屬「氧化式可分解塑膠」難憑肉眼分辨，因此加入「知道或不知道」的元素。

黃智華透露，過去一年署方巡視超過2萬間零售店，發現有一個零售店在售賣一款「氧化式可分解塑膠」產品，在勸喻及教育後對方已將有關產品下架，而過去一兩周亦去信不同寵物動物用品零售店，提醒業界留意有關法規。他強調，舉證責任仍在環保署，會加緊巡查，發現時會作出警告。