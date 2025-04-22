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六旬漢否認非禮輕度智障姪女 事主稱兩度受性侵 (20:19)

六旬漢涉於10年間兩度非禮有輕度智障的姪女。他今日（22日）於區域法院否認兩項非禮罪並受審，事主於錄影會面中稱，被告兩度性侵她，包括摸她的胸部、著她除掉衣服，以及被告用下體觸碰她的下體，令她感到痕癢及痛楚，事後她向母親投訴被性侵。

被告化名T.C.K（約60歲）被控於2013年至2023年間兩度在屯門某村屋內非禮女子X。控辯雙方的承認事實指，X為一名有輕度智障的人士，與父母及弟弟同住在村屋，被告為X的姑丈及與其妻子居於同棟村屋的上層。X的母親前年揭發事件後，被告被捕。

案發時32歲的X在錄影會面中表示，被告經常相約她吃飯及「遊車河」。2023年3月18日，她與被告獨處在她的睡房內，被告隔著衣服摸她的胸部，以及被告著X除掉衣服及躺在床上，被告則跪在床側。

X憶述被告「篤入」令她感覺痕癢及痛楚，惟追問下無法形容被告的行為，僅稱被告用「佢痾尿嗰度」篤入她「小便嗰度」，X說不出被告「篤入」她下體的表面還是內部。事後被告沒出聲便離開，翌日X向母親投訴事件。

X亦稱，她曾在被告的睡房內遭性侵，被告摸及吸啜她的胸部，但她記不起是在何時發生。X自言對事件感到不情願，但她不敢直接拒絕被告，稱被告有時好惡，會大聲說話。

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