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童黨後樓梯掌摑少女約6分鐘　3人被判入更生中心 (19:47)

一名14歲少女去年8月在旺角金雞廣場後樓梯被人掌摑約6分鐘，其間有人拍攝並將影片上傳至網上。其中4人早前承認一項「襲擊致造成身體傷害」罪，法庭已為他們索取更生中心及勞教中心報告，今（22日）於西九龍裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭念慈稱，4人年紀尚輕，判刑應考慮「教好」被告、令他們有改變，遂判其中3名被告入更生中心，另一名被告則押後至5月6日判刑，以待索取戒毒所報告。

被告為黃樂謙（19歲，無業）、袁珮儀（19歲，無業）、15歲女學生、17歲陳姓無業少女。辯方求情指，希望法庭考慮到4人仍年輕，盡量輕判。代表黃的一方指，黃坦白認罪，冀法庭考慮判處緩刑。陳姓少女的法律代表稱，陳是在他人指使下犯案，不是主謀。

鄭官說，本案不是一般的襲擊案，而是眾被告聯群結黨地對事主施襲，屬夥同犯案，但法庭不會考慮誰是主謀。鄭官稱，法庭考慮案件性質後，認為判部分被告入更新中心是好方向，因此判袁、15歲女生、陳姓少女入更生中心。鄭官稱黃涉及毒品問題，不宜入更新或勞教中心，所以會先為他索取戒毒所報告再判刑。

案情指，事主認識部分被告，她於去年8月中的某天被要求到旺角金雞廣場的後樓梯就某些糾紛談判，其間遭多人掌摑約6分鐘。

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