童黨後樓梯掌摑少女約6分鐘　3人被判入更生中心 (19:47)

被告為黃樂謙（19歲，無業）、袁珮儀（19歲，無業）、15歲女學生、17歲陳姓無業少女。辯方求情指，希望法庭考慮到4人仍年輕，盡量輕判。代表黃的一方指，黃坦白認罪，冀法庭考慮判處緩刑。陳姓少女的法律代表稱，陳是在他人指使下犯案，不是主謀。

鄭官說，本案不是一般的襲擊案，而是眾被告聯群結黨地對事主施襲，屬夥同犯案，但法庭不會考慮誰是主謀。鄭官稱，法庭考慮案件性質後，認為判部分被告入更新中心是好方向，因此判袁、15歲女生、陳姓少女入更生中心。鄭官稱黃涉及毒品問題，不宜入更新或勞教中心，所以會先為他索取戒毒所報告再判刑。

案情指，事主認識部分被告，她於去年8月中的某天被要求到旺角金雞廣場的後樓梯就某些糾紛談判，其間遭多人掌摑約6分鐘。