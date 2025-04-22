4食安督察涉盜食物樣本不認罪　上司供稱食物檢測完應棄置並灑上臭粉 (18:09)

被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）、李俊禧（37歲），均為食環署一級衞生督察。劉承軒早前承認一項交替控罪、即盜竊罪，並會在審訊中以控方證人身分作供。其餘4名被告同否認一項串謀盜竊罪。

承認事實指，食安中心每年都會制訂食物輻射水平檢測項目，部分食物會由政府化驗所的化驗師檢測，另一些食物則會由食安中心進出口組在辦公室用一個名為CMS的檢測系統做幅射水平檢測。食安中心先後制訂2022年及2023年輻射檢測項目的檢測計劃。

為執行檢測計劃，陳映姍負責於2022年4月向歐陸食品有限公司採購食​物，並於同年5月12日收貨時支付11,710元。陳又於2023年1至2月向安得利香港餐飲有限公司訂購食​物，由食環署支付約6,120元。5名被告於2023年3月9日被捕，廉署人員在5人的住所分別搜出21件、25件、10件、8件、18件證物。

食安中心衞生總督察盧志明供稱，食安中心不允許職員取檢測後用剩的食物來自用，應將它們帶到垃圾站棄置，過程會由衞生督察監察並填寫記錄，而且須向該些樣本灑臭粉，以防有人拾來自用。高級衞生督察劉巧君則指，所有被告入職時，已向他們簡介棄置食物樣本的程序，並有留下電郵作紀錄，平時開會也有提及相關程序。