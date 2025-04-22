羅淑佩：關稅戰影響亞洲藝術文化的技術發展　國家文旅部：支持香港成中西交流窗口 (17:22)

座談會主題為「連繫、共創、參與，搭建跨文化橋樑」，有來自17個國家或地區的文化官員出席，包括伊朗文化和伊斯蘭指導部部長Seyed Abbas Saleh Shariati、尼泊爾文化、旅遊和民航部部長Badri Prasad Pandey、斯洛伐克共和國文化部部長Martina Šimkovičová。

羅淑佩表示，香港擁有作為「超級聯繫人」的獨特優勢，在國家十四五規劃支持下，香港正努力發展成中西文化交流中心，香港亦是亞洲最大的藝術品交易中心，強調會努力刷亮香港照牌，並充分利用該些優勢與該地區以及世界其他地區建立聯繫。

國家文旅部：支持香港成中西交流窗口

國家文化和旅遊部副部長高政致辭時提到香港是國際金融、貿易、航運中心，形容香港是極具魅力的中西文化匯粹國際大都市，國家文化和旅遊部將一如既往支持特區政府辦好亞洲文化合作論壇等品牌活動，助力香港發展中外文化交流藝術中心，打造中西文明交流互建的重要窗口。

高政表示，國家文化和旅遊部將持續深化文明交流互建，並分享3點看法，一是提升政府間合作機制化水平，強調中方高度重視與各國開展政府間機制性對話合作，與亞洲國家在文化和旅遊領域已建立十多個多邊部長的對話機制、與亞洲40多個國家簽署文化和旅遊合作文件、在亞洲國家建立了19個中國文化中心、並在共建一帶一路國家建立了36個中國文化中心等。

高政提到，國家文化和旅遊部將積極支持中國文化和旅遊的行業組織、研究機構與亞洲和共建一帶一路國家機構分享信息、交流經驗，共同開展研究，支持文藝院團、博物館、美術館等文化意識機構在聯合創牌、文物修復、人才培養等方面廣泛開展合作。

高又提到，2024年中國規模以上文化及相關產業實現營業收入超過14萬億元人民幣、營業性演出票房收入554億元、文化產品進出口組合為1664億美元、中國國內出遊人次56.15億人次、出遊總發費57000億元，強調將支持企業把握文化產業數字化、網絡化智能化的發展趨勢，加強科技，深化在新產品開發等方面的合作。

論壇明日將舉行兩場專題會議，分別為「從連繫到共創：建立協作平台」、「從共創到參與：人人藝術」。