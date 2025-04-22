勞工界聯合發表「五一」宣言　促檢視外勞政策、保障外賣員 (16:52)

勞工界發表聯合「五一」宣言中的建議提及，政府應嚴格把控和監督輸入外勞和人才計劃，對失業情况嚴重、工資收入受壓的行業和工種，應凍結並逐步削減輸入外勞名額，並呼籲應重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限。

另外，建議指出要加強支援、完善新就業形態勞動者保障，特別指出應盡快完成平台外送員保障政策檢討和法例修訂工作；另應檢討最低工資調整方程式，保障弱勢勞工群體；以及落實全體僱員強積金「全自由行」，完善退休保障等。

早前申訴專員公署就職安健調查揭出一系列問題，今日宣言亦建議加強職業安全，指應採取更多科技手段，嚴格監管制度措施，加強巡查和宣傳教育，政府則要從工務工程帶頭，遏止嚴重工業意外的頻發。

宣言共提10項建議，其他建議分別涉及支持港府修訂《職工會條例》，維護國家安全；要求檢討調整大專院校教育課程設置以加強職業教育和培訓；政府制訂長遠公務員政策、帶頭檢討外判制度，削減編制的同時保證服務質素；以及完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，促進銀髮就業，加快興建房屋縮短公屋輪候等。