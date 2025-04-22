明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

勞工界聯合發表「五一」宣言　促檢視外勞政策、保障外賣員 (16:52)

勞工界2025年聯合「五一」宣言今日（22日）發布，提及10項政策建議，涉及檢視輸入外勞、完成平台外送員保障政策檢討及立法、加強職業培訓及教育、強化職安健等。

勞工界發表聯合「五一」宣言中的建議提及，政府應嚴格把控和監督輸入外勞和人才計劃，對失業情况嚴重、工資收入受壓的行業和工種，應凍結並逐步削減輸入外勞名額，並呼籲應重新檢視「補充勞工優化計劃」解凍的26個前線基層工種，設立配額上限。

另外，建議指出要加強支援、完善新就業形態勞動者保障，特別指出應盡快完成平台外送員保障政策檢討和法例修訂工作；另應檢討最低工資調整方程式，保障弱勢勞工群體；以及落實全體僱員強積金「全自由行」，完善退休保障等。

早前申訴專員公署就職安健調查揭出一系列問題，今日宣言亦建議加強職業安全，指應採取更多科技手段，嚴格監管制度措施，加強巡查和宣傳教育，政府則要從工務工程帶頭，遏止嚴重工業意外的頻發。

宣言共提10項建議，其他建議分別涉及支持港府修訂《職工會條例》，維護國家安全；要求檢討調整大專院校教育課程設置以加強職業教育和培訓；政府制訂長遠公務員政策、帶頭檢討外判制度，削減編制的同時保證服務質素；以及完善家庭友善僱傭政策和居家安老政策，促進銀髮就業，加快興建房屋縮短公屋輪候等。

相關字詞﹕勞工界 編輯推介

上 / 下一篇新聞