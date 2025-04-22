鄭嘉如遭WSJ解僱提申索　律政司仍需時考慮介入與否 (16:04)

鄭嘉如今午無親自到庭，由大律師馬亞山及Nicklaus Pannu-Yuon代表；被告Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc.由資深大律師林穎茜代表；律政司則由助理刑事檢控專員陳韻婷代表。

鄭嘉如一方表示曾與各方商討，知悉律政司要求押後8星期，考慮如何明確表態（nail your colours to the mast），被告公司則要求押後10星期以準備案件。鄭一方呈上已修改的案情摘要，表示已將所有「不被引用的材料」披露予辯方，不希望再次延後。主任裁判官蘇文隆聽畢陳辭，將案件押後至7月2日。

被告公司被控《僱傭條例》兩罪，即「任何僱主，或任何代表僱主的人阻止或阻嚇，或作出任何作為以刻意阻止或阻嚇僱員行使第21B條（1）款所授予的任何權利」，及「任何僱主，或任何代表僱主的人因僱員行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員」。

根據控罪詳情，鄭嘉如提出告發，指被告2024年6月21至22日作為鄭的僱主，故意阻止她行使根據《職工會條例》第332章成為已登記職工會人員的權利，即要求她就參選香港記者協會主席獲得許可，而該許可會被拒絕，並聲稱若她出任該職位，將不會繼續受僱。另一控罪則指，被告同年7月17日因鄭行使前述提及的權利，終止其僱傭合約。