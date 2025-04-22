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稱集資搞演唱會　女子騙128萬罪成判囚2年9個月 (15:58)

前保險從業員涉嫌向舊同事訛稱代表娛樂公司為演唱會物色投資者，欺詐其舊同事及另一人共逾128萬元。被告早前在區院被裁定2項欺詐罪成，還押至今日（22日）被判刑。法官指出，被告以高息、高回報去吸引事主投資，又展示歌手陳小春的照片，令事主打消疑慮及安心交出款項。法官直斥被告的犯案手法精明，考慮涉案金額，判處被告監禁2年9個月。

被告曾慧珊（現44歲）被控於2018至2019年間，詐騙事主葉朗軒和孫政分別交出約78萬和50萬元。控方案情指，葉與被告於2015年同在保險公司工作，離職後仍保持聯絡。自2018年，被告訛稱正為公司籌辦演唱會項目，急需注資，故邀請葉及葉的友人孫政投資。二人分別將款項交予被告，但後來發現被告向二人簽發的多張支票無法兌現。

暫委法官周燕珠判刑時，引述辯方部分求情內容，稱被告曾任職保險從業員，於2012至2015年間獲得業內「百萬圓桌」的頭銜。被告因本案而飽受精神壓力，並需借貸及出售房產以還債。周官續指，被告因為自身投資失利而欠下約一千萬元債務，案發時被告以高息、高回報作招徠，又利用歌手照片，增加項目的可信，令兩名事主安心交出款項。

周官斥被告的犯案手法精明，被告將騙得款項用於應付自己公司的營運開支及償還欠債。雖然被告求情指3名子女需要她的照顧，但周官直指，被告犯案前便須意識到有影響家人的後果，惟考慮被告曾向葉還款13萬元及在司法程序中飽受精神壓力，給予6個月刑期扣減後判囚2年9個月。

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