民建聯指粉嶺祥華邨一美容中心無預警結業　轉移客戶合約及資料且不予退款 (16:06)

事主Cake（化名）表示，結業的美容中心負責人本來願意安排酌量退款，惟她代其他幾位年長友人追討時遭對方一併拒絕，Cake形容對方「態度大變」；另一事主王令（化名）亦向結業的美容中心提出退款，遭對方以合約規定為由，拒絕退回款項。還有一事主Apple（化名）則嘗試光顧新店，但在服務過程中卻遭高壓式兜售新服務，且當她提出續用原有套票，對方就提出極其苛刻的條件。

民建聯表示，今次事件涉及不良銷售手法，希望海關嚴肅跟進。民建聯立法會議員劉國勳表示，希望政策部門能採取積極態度立法規管預繳式消費。

另外，Cake亦向私隱專員公署舉報，但公署回覆稱，由於是另一間美容院人員向她兜售新服務的對話中未講出其全名，難以舉證個人資料被擅自轉移。對此，劉國勳建議私隱專員公署可以檢討現行條例是否存在漏洞、舉報門檻是否過高。