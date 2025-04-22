反恐條例第二案　被告何卓為群組內提「點著」煙霧彈　庭上稱只為「套料」 (15:55)

辯方今續展示首被告何卓為以Telegram用戶名稱「五飛」在案發期間的通訊紀錄，包括稱為「無名群組」的群組。2020年1月27日凌晨2時許、即明愛醫院爆炸品事件當晚，被指是第三被告吳子樂的用戶「夠鐘改名」表示「換個人去會唔會好啲」、「同一個人去兩次好易畀人知邊個做」，何稱「會唔會好一段時間先煙到畀人發現」，其後又指自己正身處旺角，「不如入去點著佢算」、「我black bloc」。

何卓為供稱，當日他身處旺角助示威者撤離，其後繼續在街上「收風」，他認為群組有人將煙霧彈放置在醫院內，但不知是哪一間醫院，他「好想知道件事係咪真係會發生」。法官陳仲衡質疑，何不知炸彈位置，為何又會想前往觀察？何庭上回應「法官閣下，呢個係一個好問題」，正因群組無說明位置，他遂打算從成員口中套出，加上他已身穿示威裝束。陳官質疑以示威裝束取「煙彈」，問「你認真㗎？」，何表示他當時喝過酒，或「講大咗」。

信息續顯示，何卓為其後進一步提議「試試去廁所㩒」、「去到嗰度㩒多次」。何指，以他理解，煙彈以遙控操作，有電線接駁。他當時心想「講咗咁耐係咪流料嚟㗎」，很想知道事態發展，又欲與心儀對象「珀斯光輝」、即第七被告何培欣「認吓威」。他不知煙彈最終由誰引爆。審訊明續。