東九龍線最新走線經9站　預留空間延伸至慈雲山　馬游塘及寶琳路用地擬改商住用途 (15:03)

根據路政署文件，東九龍線最新走線途徑彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，以包括6公里的高架道、1公里的隧道的專屬通道運行。署方指出，目標爭取於2026年內完成法定程序及招標，並於2027年批出項目合約，期望於2033年或之前通車。署方提及，將在馬游塘設置車廠，佔地約6公頃，並設置馬游塘站，擬議的馬游塘站將會設置行人連接設施及通道，連接寶達邨及將軍澳隧道巴士轉乘站，以及安達臣道石礦場用地發展一帶。

文件指出，因應各方建議，除增設藍田北站外，政府將分別以行人天橋、行人隧道直接接駁彩虹東站及港鐵彩虹站、油塘東站及港鐵油塘站，方便市民轉乘觀塘、將軍澳線；另包括將擬議的順安站靠近基督教聯合醫院，並於順安道增設有蓋行人通道，配合現正在秀茂坪道建造的有蓋行人連接設施，使市民能更便捷及舒適地前往醫院。

此外，文件顯示，新方案擬於鯉魚門道及油塘道交界附近斜坡位置設置隧道緊急救援通道，以及於藍田公園的五人足球場位置設置通風樓，其中足球場及部分設施需配合施工拆卸，並在完工後另尋合適地點重置。