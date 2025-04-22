急症室特別退款安排將恒常化　退款額350元 (13:29)

彭飛舟於本報發表文章，指醫管局會將急症室特別退款安排恒常化，若求診市民在急症室等候期間選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款。當急症室收費由2026年1月1日起調整至400元，退款金額將為350元。

彭飛舟亦表示，普通科門診將於今年內與家庭醫學專科服務統一命名為「家庭醫學門診服務」，家庭醫學門診會繼續逐步提升服務量，預計於今年度將增加約5萬個診症名額，並加強專屬診症名額優先照顧弱勢社群，讓弱勢社群有需要時可優先預約家庭醫學門診服務；亦探討協助急症室求診而合適弱勢社群，轉往家庭醫學門診。

醫管局現時有23間提供夜間門診服務至晚上10時的普通科門診診所。彭表示，正檢視不同地區的夜診服務供求和各區市民使用情况，重點針對私營夜間門診服務薄弱的地區，透過靈活調配人手及資源，進一步增加夜間門診的診所數目。

至於假期門診服務，今年第四季起，星期日及公眾假期家庭醫學門診診所，將由14間增至15間，地點遍佈港九新界，預計星期日及公眾假期診症名額將增加約5%。