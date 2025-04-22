明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉搖嬰案謀殺罪成囚終身　男子不服上訴 (13:17)

曾因向同居女友淋腐液而被判囚的男運輸工，出獄後疑猛烈搖晃女兒致腦出血昏迷，令她3歲生日當天不治。男子早前承認虐兒罪，另於受審後遭陪審團裁定謀殺罪成，被判囚終身。男子上周三（16日）不服謀殺罪提出上訴，司法機構網頁顯示，案件暫未有聆訊日期。

被告劉佳坪（42歲，兼職運輸工人）於案件開審前承認虐兒罪，另否認謀殺罪，最終遭陪審團一致裁定謀殺罪成，被判終身監禁。

根據聆訊內容，被告曾在女兒雅思出生前兩周，以腐蝕液體潑向同居女友梁小欣，之後梁受傷住院，被告入獄，雅思交由保良局和寄養家庭照顧。2020年4月，被告出獄後和兩母女同居，以控方證人身分作供的梁小欣形容，被告每當見到女兒哭泣，就將雙手插向女兒腋下前後搖晃，達8至10次。

至2020年7月18日，梁小欣外出買早餐其間，被告聲稱雅思在寓所跌倒，之後雅思送院治理，直至3歲生日當天去世。綜合專家證供，雅思腦部血管撕裂，徵狀脗合「搖晃嬰兒綜合症」，不可能是跌落牀所致。

被告自辯時否認有意圖殺女，稱雅思事發當日不斷哭泣，他以中等力度捉住對方肩膊搖晃，不久後如廁時聽到「砰」一聲，雅思已趴在地上。被告以哽咽聲線稱，擔心雅思「步我自己後塵」，故嚴加管教和責罰。

相關字詞﹕謀殺 編輯推介

上 / 下一篇新聞