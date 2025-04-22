涉搖嬰案謀殺罪成囚終身　男子不服上訴 (13:17)

被告劉佳坪（42歲，兼職運輸工人）於案件開審前承認虐兒罪，另否認謀殺罪，最終遭陪審團一致裁定謀殺罪成，被判終身監禁。

根據聆訊內容，被告曾在女兒雅思出生前兩周，以腐蝕液體潑向同居女友梁小欣，之後梁受傷住院，被告入獄，雅思交由保良局和寄養家庭照顧。2020年4月，被告出獄後和兩母女同居，以控方證人身分作供的梁小欣形容，被告每當見到女兒哭泣，就將雙手插向女兒腋下前後搖晃，達8至10次。

至2020年7月18日，梁小欣外出買早餐其間，被告聲稱雅思在寓所跌倒，之後雅思送院治理，直至3歲生日當天去世。綜合專家證供，雅思腦部血管撕裂，徵狀脗合「搖晃嬰兒綜合症」，不可能是跌落牀所致。

被告自辯時否認有意圖殺女，稱雅思事發當日不斷哭泣，他以中等力度捉住對方肩膊搖晃，不久後如廁時聽到「砰」一聲，雅思已趴在地上。被告以哽咽聲線稱，擔心雅思「步我自己後塵」，故嚴加管教和責罰。