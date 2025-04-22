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DHL停B2C寄美非小額包裹　業界指對港商影響小　短期內寄快遞或延誤一至兩日 (11:36)

DHL速遞（DHL Express）日前宣布，因美海關恢復對800美元以上進口貨件報關制度，正式報關需求增，暫停處理價值逾800美元、寄給美國個人的「企業對消費者」（B2C）貨件。香港電商協會會長李基銓今日（22日）表示，多數B2C電商貨品價值都在800美元以下，認為影響較小。另外，他預料其他快遞公司短期內會出現一到兩日延誤，但強調一個月內可恢復。

李基銓在港台《千禧年代》表示，多數價值800美元以上的快遞貨物都屬「企業對企業」（B2B），因此目前DHL政策對本港電商影響不大。李透露，B2B需要透過快遞寄送的產品為數不少，但這些產品通常重量較輕、貨值相對較高，且有急送需要，目前本港電商B2B貨物通常會先運入海外倉、亞馬遜倉，再發予收件人。

被問及是否會影響港商寄樣品等，李基銓指出，若收件人是公司、並提供了商業稅號收貨，影響亦較小，又強調市面上還有其他公司可供選擇。他續指，DHL是德國公司，多數電商龍頭美國公司尚且未停收800美元以上B2C貨件，但因正式報關手續複雜衍生其他雜費，可以預見價格一定會上調；短期內多數公司可能也無法實現「今日寄聽日到」的承諾，須待熟悉報關程序後才可恢復。

另外，特朗普政府早前宣布5月2日起終止內地、香港800美元以下小額包裹免關稅待遇，李基銓強調「主戰場」應在5月2日後浮現，他認為內地、香港不少商家靠低單價產品攻佔美國市場，若未來有關產品售價要翻倍，對商家衝擊會較大。他透露，業界現時會盡量將手頭貨品在5月2日前轉入海外倉，降低稅務風險，另外就是尋找其他新市場，惟他提及「現實的是美國仍佔好主要份額」，目前只能觀望。

李基銓透露，內地控股的幾家較大的海外電商平台Temu、Shein等陸續有傳出加價風聲，他形容幅度「幾驚人」，甚至有風聲指要暫停經營美國市場，而本港電商則傾向先清理手頭存貨。

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