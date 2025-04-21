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警方復活節假期反罪惡行動　拘捕34男女 (19:03)

西九龍總區行動部聯同機動部隊、衝鋒隊、交通部、刑事部及油尖警區反三合會行動組，於復活節假期展開代號「星軌」的反罪惡行動，重點打擊涉及與車輛使用的相關罪案。行動共拘捕34人，涉嫌販毒、狂亂駕駛及酒駕等罪。

警方於周六晚（19日）至翌日凌晨展開行動，於西九龍區多處設置路障截查可疑車輛、巡查酒吧及夜總會等娛樂場所及進行反罪惡巡邏。行動中，共拘捕22男12女，當中5人為非華裔人士，年齡由13至71歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」、「狂亂駕駛」、「酒後駕駛」等。當中涉及周日（20日）、一輛私家車在尖沙嘴衝路障，車輛其後在火炭黃竹洋街與隱形戰車迎頭相撞，3男1女涉販毒、狂亂駕駛等罪被捕。另外，5男2女被揭發為通緝人士。

其中一名被捕男子已被控一項「管有違禁武器」罪及一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，案件已於今日（21日）在屯門裁判法院提堂。其餘被捕人仍被扣留調查或已獲准保釋候查。

行動中，警方檢獲總市值約17萬元毒品，包括太空油、大麻成分產品、可卡因、毒郵票等，另亦檢獲伸縮棍、摺刀及鐵蓮花等違禁武器。西九龍總區交通部在行動中扣查3輛懷疑非法改裝或不符合法例規定的私家車。警方會繼續加強執法行動打擊相關罪行。

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