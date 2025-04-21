元朗近3個月前焚毁鐵皮屋發現焦屍　消防成立專責小組調查 (22:45)

消防處回覆查詢表示，消防今午接獲警方通知，指於洪水橋大道村38號發現一具燒焦屍體。消防處已就事故成立專責小組進行調查，包括調查導致事主死亡及相關火警起因，以及事件是否與今年1月29日在同一地點發生的火警有關。消防處已聯同警方及政府化驗所人員展開調查。

消防於今年1月29日（大年初一）深夜11時19分接獲大道村一間村屋發生火警，出動10輛消防車及1輛救護車到場處理，當中包括消防搜救隊，火警於同日深夜11時55分停止動員，消防將火救熄及進行搜索，火警中沒有發現傷亡。

消息指，根據焦屍的身型，初步估計為男性。大道村村民指，火警發生後，不時傳出陣陣異味，但未有人理會，該鐵皮屋附近一帶，居民大部分為非華裔人士。據悉，鐵皮屋被焚毁後，一直沒有人理會，至近期轉換新業主，故召工人清理雜物，準備重新出租，約4名工人昨日將雜物搬至屋外空地，其間在鐵皮屋發現焦屍，遂通知業主及報警求助。據了解，鐵皮屋住有一名約59歲的非華裔男子。警員事後在現場檢走一張部分已被燒焚的租約。案件交由元朗警區重案組跟進。