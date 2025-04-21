惡劣天氣下用吊船個案五年零檢控 吊船專業聯會：個案多屬「維修盤」為趕工所致 (14:11)

他又提到，惡劣天氣下出現的吊船意外大多屬於「臨時吊船」，意外亦多現於需趕工的「維修盤」。

盧成通解釋指，臨時吊船就是因應施工環境，設一艘吊船「是做幾天的工作，然後換位置就去別的地方」，不似「永久吊船」在外牆每隔約20米會有「固定插槽」（restraint socket），而通常用了「固定插槽」便可令吊船穩定上落，「避免隻船打韆鞦」，而聯會現有約20多間會員公司加入，已佔使用臨時吊船的大部份公司。

聯會有向會員提供「惡劣天氣下臨時吊船工作指引」，當中規定如風力引致工作條件惡劣，便應停止工作直至風力轉弱，特別指明當持續風速達到40公里/小時，即相當於5級風或接近三號風球的強度時，應立即停用吊船；附近一帶正有雷暴、下雨，又或掛起強風信號，也不該用吊船。

盧說若天文台發出強陣風提示，呼籲市民盡快到安全地方躲避，吊船亦應停工，每個地盤也應有相關指引。盧成通又稱「新的樓（盤）全部都是用吊船」，「任何一個房署的地盤都會見到臨時吊船」，舉例公屋屋邨的維修便多用吊船，很少搭棚，其他建築地盤如要安裝幕牆亦會使用，但清潔工作則見多用「永久吊船」，「永久吊船」因用完後要停泊及繫固，故出事機會較低。

惡劣天氣下的意外多在「維修盤」出現，或因判頭用吊船做的工作屬「分秒必爭」，「吃飯時間都不想，外牆做完事才收工，或者個風未到，我做完才收工」，又認為他們並非不熟悉相關規定，只是「他要駁埋個轉先收工」。

盧成通亦提及，天文台有提供一個專用應用程式向工人提供天氣資訊，故認為地盤工人或公司有安裝的應會知道天氣資訊，而一般吊船上升下降的速度，大概是一分鐘約7至9米，假設吊船在100米的高度下降，約10分鐘或20分鐘已可降到安全地方，問題在吊船工人是否收到訊息，舉例他無手機、對講機，根本收不到訊息的話，「就一定有問題」，亦是相關地盤要改善的地方。

針對勞工處未有備存獲發證明吊船處於「安全操作狀態」的證明書數目，以及書面要求提交紀錄的數目，他認為相關記錄都會在地盤可以找到，故若勞工處需要備存紀錄，或只需修改規定說要備存資料，並向地盤索取即