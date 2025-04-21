中大分析溫度對人體近3000種血漿蛋白影響　發現逾八成與血壓上升或缺血性心臟病發病風險相關 (09:00)

研究由中大、牛津大學、復旦大學與倫敦衞生及熱帶醫學學院共同進行，分析了近4000名來自中國十個氣候各異的地區的中國成年人的血液樣本，分別來自哈爾濱至海南，並刊登於國際環境科學期刊《Environmental Science & Technology》。

科學家將區域記錄最低及最高5%的溫度界定為「過冷」（-2.1°C）及「過熱」（29.5°C），並以17.7°C為中位數作參考基準。研究發現人體內3000種血漿蛋白中，949種血漿蛋白與非適宜溫度有顯著關係，逾八成與「血壓上升」或「缺血性心臟病」風險相關。

低溫方面，5°C至10°C的低溫環境對人體體內的血漿蛋白影響最為顯著，中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員郭一童表示，冬季較多出現心血管疾病，可能與低溫誘發炎症蛋白上升有關；至於高溫，在溫度超過17.7°C後，每上升1°C，蛋白質變化整體呈線性關係，顯示研究對象對高溫的生理調節能力較差。

郭一童期望，血漿蛋白有助開發針對蛋白的藥物，以減低溫度變化而引發的疾病風險。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授何建輝表示，日後面對極端天氣時，人體將運用數百種蛋白質來應對。