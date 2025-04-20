陳茂波：應對關稅戰需維護香港金融穩定　向外展示香港是資金安全避風港 (12:22)

陳茂波說，美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬自身經濟，亦將自己推向孤立。他表示「做好自己的事情」是應對挑戰最好策略，一是維護國安、金融穩定，經濟安全是香港繁榮穩定的根基，向國際展示香港是全球資金的安全避風港；二是繼續向國際說好香港在一國兩制下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點，並持續優化香港的營商環境。

陳茂波表示，不少商界人士說面對關稅戰，香港繼續保持自由港、實行自由貿易政策，為商界提供穩定和可預期的營商環境，至關重要，他又稱過去數月，國際資本正加速配置到香港和內地市場。他說不少企業正調整策略，從過去主要連接內地和歐美市場，轉為開拓內地和亞洲新興市場間的貿易，並特別看好東盟市場。

陳茂波說，香港作為自由港，便利這些企業靈活物流配送和貨物倉儲，以實現開拓新市場，而中國跟東盟地區關係好、產業鏈供應鏈深度結合，香港可在當中發揮供應鏈管理、貿易融資和環境與社會管治（ESG）諮詢等專業角色。