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梁兆基料關稅戰下本港今年經濟增長難達2%預測　但影響不如疫情嚴重 (11:12)

中美關稅戰持續，恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基表示，因美國加徵超高關稅，中美貿易幾乎停頓，但香港對美國出口近年佔比已減至約6%，暫料對本港影響不及新冠疫情時嚴重，而由於出口量下跌，他料本港今年經濟增長未必達到政府預測的2%目標。他又稱中小企短期或資金緊張，銀行會盡力協助。

財政司長陳茂波在預算案料本港今年GDP增長2%至3%。梁兆基今（20日）在商台《政好星期天》表示，料今年經濟增長未必能達2%，但視乎超高關稅持續到何時，若短期內有結論，或可減少對本港下半年影響，但相信關稅仍將存在，短期說不上樂觀，但情况不如新冠疫情時嚴重。

梁兆基認為關稅難免令港股短期波動，但不用太悲觀，因在港上市的企業有一定實力，中資企業增長能力強，本港對國際基金仍有吸引力；另外美國股市動盪下已有資金撤出，香港或能因此得益。

至於中小企，梁兆基說訂單是他們命脈，美國訂單中斷，可能造成短期資金緊張，但銀行業會盡量因應他們還款能力提供協助，尤其開拓新市場方面提供貿易融資，抵銷美國訂單減少。

他又指美國總統特朗普首次任期的關稅戰後，不少企業已開始尋找新市場，但中小企由於資金、冒風險能力相對低，不少仍依靠傳統美國市場，今次關稅措施將對他們很大打擊，加速他們開拓其他市場。他又稱應「以不變應萬變」，政府或商界可帶中小企到其他市場外訪，或助外企經香港開發內地市場。

相關字詞﹕關稅戰 銀行 中小企 梁兆基 編輯推介

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