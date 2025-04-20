吸煙委會倡公屋禁煙    議員憂矯枉過正 (08:30)

房屋署昨回應查詢時未正面回應會否考慮上述建議，稱房委會一直致力為居民提供「無煙」居住環境，重申若居民在法定禁煙區吸煙被發現，將扣5分及定額罰款1500元。現時本港逾81萬伙公屋，禁煙範圍曾多次擴大，2007年4月擴至除吸煙區外屋邨所有公共地方。房委會數據顯示，截至2023年底累計扣分個案中，43.6%涉違例吸煙，共19,250宗。

湯修齊昨在商台《政經星期六》引述港大研究稱，半數中小學生每日吸入二手煙，當中三成在家中吸入，多因父母、鄰居吸煙，認為本港應做到公共房屋禁止吸煙，委員會將在「控煙十招」後向政府倡議考慮在本港公共房屋設無煙層，並舉例美國部分地方公共房屋租約列明禁止吸煙，強調接受公共資助應遵守相應規則。

湯昨回覆本報時進一步指出，三成吸入二手煙的中小學生是在家中吸入屬「驚人、令人憂慮」，建議政府以試點計劃，可安排自願非吸煙租戶入住無煙層，並逐漸擴展至整幢大廈，以避免二手煙危害，並配合扣分制。

民建聯立法會議員梁熙認為，若推行政策需小心處理，舉例若有家庭成員違例，是否應以「家庭」為單位連坐處罰，提醒若打擊面太大，社區反彈勢必大，不利政策推動。

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱該建議涉80多萬個單位，需從長計議。黃又說，設無煙層或弄巧反拙，因居於吸煙層居民的家人可能受煙熏影響反更嚴重，而如何有效監察無煙層居民遵守禁煙規定亦有相當難度。房委會委員兼立法會議員梁文廣認為，把收回公屋的權利作為禁煙手段似或矯枉過正，因不少煙民屬基層。