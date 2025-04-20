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倫敦希斯路機場停電啟示   工程界籲中電檢視油浸式變壓器火警風險 (09:30)

為英國倫敦希斯路機場供電的變電站上月發生大火，機場全日停電停運，燒一周才完全救熄。起火原因仍在調查，但火勢難滅有因，當地消防部門稱因站內多個油浸式變壓器共約2.5萬公升油起火。據本報了解，現時中電大部分輸電變壓器均採油浸式變壓器，多名電機工程師認為倫敦事故值得本港參考，中電應檢討是否仍大量採用一旦起火則風險高的油浸式變壓器，建議連接重要基建如機場、醫院等的變電站考慮轉用可杜絕火災危機的氣體絕緣變壓器。中電高級顧問兼立法會議員陳紹雄亦認同，建議中電優先檢視將退役的變壓器能否轉型，平衡成本考慮。

中電:符合安全標準 未曾起火

中電回覆時承認，考慮到變電站空間及設計等營運需要，現時大部分輸電變壓器採油浸式，強調採用的變壓器體積相對較小，有定期檢查及測試絕緣油表現及質素，變電站亦設有符合法例要求的消防設備並依法年檢，以往亦未曾有變壓器絕緣油起火。中電無提及有否計劃轉型，稱油浸式變壓器屬市場上廣為採用的可靠種類，會密切留意市場技術發展。本報另向港燈查詢，港燈稱主要及配電變電站絕大部分為氣體絕緣變壓器。

變電站負責將高壓電透過變壓器轉換成較低電壓的電流，向處所供電。要確保安全，變壓器需有絕緣媒介阻隔高壓及低壓電組件，防止電流泄漏造成短路，同時作散熱功能。現時變壓器普遍分油浸式和氣體絕緣兩種，前者用燃點高的絕緣油作絕緣材料，後者則用不可燃的六氟化硫（SF6）氣體。

曾於中電任職的資深電機工程師、香港灼傷互助會主席羅裕榮指出，絕緣油燃點最高可達300℃以上，不像普通油般易起火，但變壓器故障時可達逾1000℃，加上絕緣油受高溫會產生氣體，內部壓力急升會致爆炸及漏油起火。羅說，油浸式變壓器雖有風險，但成本與氣體絕緣相差兩倍，且在高中低電壓的轉換均適用，故各地仍廣泛採用，他關注本港不少變電站及變電箱位於路邊，內裏若為油浸變壓器，一旦起火將儼如「都市炸彈」造成傷亡。他認為路邊及近民居的電箱及變電站，應盡量改用一旦故障最多「跳掣」不會起火的氣體絕緣變壓器。

香港工程師學會電機分部前任主席勞偉籌稱，目前世界各地電力公司兩類變壓器均有使用，選擇時一般考慮變電站大小、成本、附近環境等，油浸式變壓器體積較大但便宜，氣體變壓器佔地較小但貴。

勞認為，本港不少變電站歷史悠久，以往電力公司或因變電站附近較空曠而選用油浸式變壓器，惟現在本港發展密度大增，應重新檢視改用氣體變壓器會否更安全，未來建新變電站亦應考慮盡量用氣體。他理解若全面轉型恐只能透過電費轉嫁市民，但向醫院、機場、警署等重要基建供電的變電站安全十分重要，仍應檢視。

陳紹雄說，本港消防條例要求油浸式變壓器之間須有防火牆，確保即使起火亦可受控，加上有維修保養，綜觀全球做法，管理得宜的油浸式變壓器繼續用無問題。不過，他相信電網內不少變壓器已達30至40年壽命，值得探討趁機安排轉型，相信逐步換可平衡成本考慮。陳又說，兩類變壓器價格未來會漸拉近，氣體無火災風險維修保養成本更低，不排除拉上補下後用氣體長遠更具成本效益，倡政府藉倫敦事故與兩電探討維護輸電安全的成本規劃。

明報記者 孫澤芳 鄭律銘

相關字詞﹕中電 油浸式變壓器 希斯路機場 編輯推介

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