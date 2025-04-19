警拘503名騙徒　有人以AI換臉網上開銀行戶口 有跨起集團來港買黃金洗騙案贓款　 (14:10)

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，透過與內地公安交流情報，發現去年底開始有內地跨境犯罪集團主腦在內地招募傀儡，然後指示他們於本地珠寶店，以電子支付方式購買黃金，試圖清洗涉及240宗內地假冒官員行騙所得的1850萬元人民幣贓款。公安及警方先後在內地及香港拘捕17人及3人，本港警方撿獲34件黃金，總值83.6萬元；此外，公安及警方又搗破另一跨境犯罪集團，他們涉提供假冒文件，包括內地銀行文件、工作證明、電費單等，讓傀儡到本地銀行開設戶口，試圖清洗61宗本地騙案的2670萬元贓款。

其餘兩宗案件涉及使用人工智能換臉技術犯案。網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪表示，有犯罪集團去年3月至今年2月，利用至少21張已報失的身份證於網上申請銀行户口，他們會利用人工智能換臉程式，試圖突破網上身份驗證程序，犯罪集團在44次申請中，有30次通過驗證，他們之後會用户口申請信用卡或借貸，以及消費清洗犯罪得益。今次行動共拘捕8人，涉款逾200萬元。

另一宗案件涉及位於荃灣的「網上情緣」詐騙中心，11人被捕。商業罪案調查科警司馮培基表示，集團會招募本地青年，經網上交友平台，利用換臉技術假扮年輕貌美、事業有成的女性，誘騙境外人士網上投資；其後騙徒會透過「有劇本的話術」及人設搏取受害者信任及向其洗腦，聲稱在一虛假網上平台設網店轉售電子產品可獲暴利且零風險，同時製造網店流量及訂單，令受害人信以為真，再誘使他們轉帳虛擬貨幣至騙徙戶口，最終卻無法取回購買產品的成本及利潤。馮估計集團每日接觸約100個對象，每周約有百萬元收入。