明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳美寶：社會對的士車隊車輛及司機數目有清晰期盼　會積極協助車隊達成發牌條款 (13:22)

5支的士車隊今年7月起將正式營運，現暫有2車隊試行中。被問及若7月底確實達不到要求，會否再延長期限或降低所需的士數目，運輸及物流局長陳美寶今日（19日）在有線新聞《有理有得傾》表示，社會對的士車隊有清晰期盼，無論是新車、司機的數目，還是如網絡平台、監察儀器等，當局會積極協助、監察，希望有關車隊能如期符合發牌條款。

陳美寶表示，當局希望車隊著重培訓司機，能夠吸引部分司機成為僱員，形成車隊班底，加上其他加盟的司機，以提供更優質服務。對於目前仍有3支車隊未試行營運，她解釋指，現時距離車隊營運還有數月時間，另外3個車隊規模較大，當中一隊則希望全數司機均是聘用而非加盟，因此需較多時間籌備。

有車隊提及聘用司機較困難，被問及當局會否考慮輸入外勞司機，陳美寶回應稱，當局現時僅要求小部分是聘用司機，車隊的其他司機則屬加盟，只須租車或使用網約平台即可解決。她又稱，理解有車隊對加盟司機亦有嚴格要求，是希望招募「有心有力的司機」。

另外，陳美寶提及，局方正協調各網約平台公司，籌建統一召車平台，她指該平台會整合不同車隊的召車系統，以產生協同效應，她又指當局已在口岸、機場、高鐵站乃至關鍵設施預留了80個供車隊使用的上落客位置，希望車隊可以加快步伐面世。

相關字詞﹕的士車隊 陳美寶 編輯推介

上 / 下一篇新聞