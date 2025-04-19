陳美寶：社會對的士車隊車輛及司機數目有清晰期盼　會積極協助車隊達成發牌條款 (13:22)

陳美寶表示，當局希望車隊著重培訓司機，能夠吸引部分司機成為僱員，形成車隊班底，加上其他加盟的司機，以提供更優質服務。對於目前仍有3支車隊未試行營運，她解釋指，現時距離車隊營運還有數月時間，另外3個車隊規模較大，當中一隊則希望全數司機均是聘用而非加盟，因此需較多時間籌備。

有車隊提及聘用司機較困難，被問及當局會否考慮輸入外勞司機，陳美寶回應稱，當局現時僅要求小部分是聘用司機，車隊的其他司機則屬加盟，只須租車或使用網約平台即可解決。她又稱，理解有車隊對加盟司機亦有嚴格要求，是希望招募「有心有力的司機」。

另外，陳美寶提及，局方正協調各網約平台公司，籌建統一召車平台，她指該平台會整合不同車隊的召車系統，以產生協同效應，她又指當局已在口岸、機場、高鐵站乃至關鍵設施預留了80個供車隊使用的上落客位置，希望車隊可以加快步伐面世。