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湯修齊：吸煙率降至7.8%挑戰較大　建議政府公共房屋設無煙層 (12:15)

吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（19日）於商台《政經星期六》表示，「控煙十招」相關修例草案較原訂計劃推遲一年，要達到今年將吸煙率降至7.8%的目標有較大挑戰。他指委員會倡議未來考慮在本港公共資助房屋增設無煙層，並建議政府日後禁止在輪候公共交通地方吸煙，並可採用錄影蒐證的辦法。

湯修齊表示，半數中小學生每日吸入二手煙，當中三成吸入地點在家中，多因父母、鄰居吸煙，他指本港應做到在公共房屋中禁止吸煙，稱委員會將在「控煙十招」後向政府倡議考慮在本港公共房屋設無煙層，「跟住一幢無煙、一個社區無煙」，又舉例美國部分地方的公共房屋租約列明禁止吸煙，強調接受公共資助就應該遵守相應規則。

湯修齊續指，本港有許多公共地方可加強控煙措施，認為可以考慮用錄影執法，舉例輪候公共交通時、在食肆、酒吧等地方若有人吸煙，未來均可參考錄影作為證據進行執法；他又提及，若有市民在公共禁煙地方吸煙被執法，該場所的管理人亦應承擔連帶責任。

湯修齊預計，本月30日會將控煙相關修例草案提交立法會，最快明年第二季禁止管有電子煙彈，他形容「控煙十招」是「追落後」，強調新加坡、歐盟等地方早已加強控煙。對於有立法會議員指控煙會影響旅客來港意欲，湯指從未有旅客因控煙而不願到新加坡、泰國的等地方旅遊，強調是否能吸煙、煙草是否廉價與旅客意願無關，不是「周街吞雲吐霧就可以吸引遊客」。

此外，湯指出，電子煙為控煙工作帶來極大挑戰，提及單靠設計難以分辨電子煙，認為政府「禁賣不禁食」不理想，應落實禁止使用電子煙，又指電子煙方便年輕人接觸「太空油」。

相關字詞﹕控煙十招 控煙 湯修齊 太空油 編輯推介

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