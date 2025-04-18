伊利沙伯醫院首辦「道愛之行」　病人家屬和醫護向捐贈器官者列隊致敬 (21:00)

黃穎欣說，從病房到手術室的一段路，葉太想起當時和丈夫結婚時，也是如此一步一步走入教堂，「今次都係同先生一起，先生嘅愛從來沒有止息」，而今次手術是丈夫最後一次手術，和過往手術不同，葉太不再擔憂，內心獲得從未有過的寧靜，更知道丈夫最後一次手術可以去拯救其他生命垂危的病人。

葉先生的母親亦到場送兒子走完最後一程，黃穎欣憶起葉媽媽最後在手術室門口向葉生說了一句「阿仔，由細到大都話你嘥嘢，今次你最唔嘥嘢」，黃慨嘆此臨別信息有趣又窩心，亦顯示葉媽媽對兒子決定捐贈器官的支持。

除親友外，曾照顧過葉先生的醫生、護士及物理治療師等亦到場陪伴。黃穎欣說，對醫護人員而言，那一天是曾經照顧過的病人即將離世的日子，但同時他亦為其他病人贈出最珍貴的禮物，形容儀式不僅是送別及道謝，更是「一個結合的象徵」，亦是對醫院器官捐贈文化的肯定與推廣。

黃穎欣曾是深切治療部護士，不時會見證器官捐贈，因此更有感觸。她一年多前開始擔任伊利沙伯醫院器官捐贈聯絡主任，認為器官捐贈是「英雄的行為」，充滿大愛無私，值得大家致敬，「但其實如果捐贈者或家屬同意後，佢就會被送入手術室，進行器官移植，其實係好冷冰冰嘅」，知道外國部分地方會為器官捐贈者舉行「Honor Walk/Hero Walk」，因此去年開始策劃「道謝·道愛之行Honor Walk」，希望能有一個儀式向器官捐贈者表達敬意。

葉先生的肺部及肝臟拯救了兩名病人的生命，黃穎欣說，葉太曾對她說，探病時見到輪候器官捐贈的病人，意識到捐贈器官不僅拯救病人，更能令一個家庭重生，「施比受更有福」，因此她很快就決定簽署同意書，捐贈葉先生所有可捐出的器官及組織。黃穎欣希望，希望「Honor Walk」在伊利沙伯醫院先行，未來由醫院推廣至整個社會，令公眾能更加認識並支持器官捐贈。