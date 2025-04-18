明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

34歲男涉大埔村屋製毒被捕 (19:53)

海關昨（14日）在大埔搗破一個製毒工場，檢獲約600克懷疑霹靂可卡因及約560克懷疑可卡因，估計市值共約120萬元。一名34歲男子被捕，他涉嫌製毒、販毒及抗拒海關人員被捕。案件料明日（19日）在屯門裁判法院提堂。據了解，兩名海關關員在行動中輕微擦傷。

海關毒品調查科調查主任湯彥熙指，海關昨在大埔採取反毒品行動，截查一名34歲本地男子，結果在其斜孭袋內檢獲約570克懷疑霹靂可卡因，關員遂拘捕該男子。其後，關員將被捕人押解到附近一個單位搜查，結果再檢獲多約560克懷疑可卡因、約30克懷疑霹靂可卡因以及一批懷疑製毒和毒品包裝工具。

被捕男子34歲，報稱無業，他已被控一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項抗拒海關人員罪，將於明日在屯門裁判法院提堂。據了解，男子獨自租用涉案村屋單位居住，並收錢協助製毒，工場運作約兩個月，暫時未發現男子涉及黑社會背景。據初步調查，涉案毒品預計分銷到大埔及北區。

海關強調，根據《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

相關字詞﹕製毒 販毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞