34歲男涉大埔村屋製毒被捕 (19:53)

海關毒品調查科調查主任湯彥熙指，海關昨在大埔採取反毒品行動，截查一名34歲本地男子，結果在其斜孭袋內檢獲約570克懷疑霹靂可卡因，關員遂拘捕該男子。其後，關員將被捕人押解到附近一個單位搜查，結果再檢獲多約560克懷疑可卡因、約30克懷疑霹靂可卡因以及一批懷疑製毒和毒品包裝工具。

被捕男子34歲，報稱無業，他已被控一項製造危險藥物罪、一項販運危險藥物罪及一項抗拒海關人員罪，將於明日在屯門裁判法院提堂。據了解，男子獨自租用涉案村屋單位居住，並收錢協助製毒，工場運作約兩個月，暫時未發現男子涉及黑社會背景。據初步調查，涉案毒品預計分銷到大埔及北區。

海關強調，根據《危險藥物條例》，製造危險藥物及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。