會展「國際試食節」有商戶稱果然試食者眾　商經局信本地消費力依然 (17:29)

現場不少本地及內地食品和乾貨展商，以及韓國、俄羅斯、東南亞食品等攤檔，惟美國製產品近乎絕跡。不少市民周圍試食，手捧數個紙杯、牙籤。部分展商推出10元千層蛋糕、一元蔘雞湯包等優勢，一度吸引人龍。

以10元千層蛋糕吸客的劉小姐認為，市民長假外遊及購買力減低下，對生意額「非常悲觀」，攤檔本賣果乾、手工零食，但面臨滯銷，只能靠10元蛋糕薄利多銷。售賣本地零食的Jenny說，入場人流勝預期，但生意額比預期少約兩成，不少市民只試吃不消費，但認為美食展起碼有助市民接觸其品牌。而「業昌食品」每早11時發售20盒一元鯪魚餅，負責人Eddie說人流及生意額均勝預期。

商戶稱客人「手緊」

場內亦有少量酒商及歐洲食品展商。售賣芝士、鵝肝醬等的法國品牌Maison Argaud負責人Fanny表示，到場客人多為主婦、長者，本對生意感悲觀；惟最終銷售額超預期，有長者豪擲千元購物，估計因場內較少同類貨品。而酒商Peggy則指到場只求宣傳，因近年客人買酒預算減，「過往肯花2000元的客，現在只願花數百元」，今天很多人試喝酒，但開幕後5小時僅一兩宗生意。

市民蘇小姐與兄長及弟弟因沒興趣北上而入場，但認為場內較多海味及內地貨，故入場一小時後未購物，並認為攤檔來源可更國際化。30歲的梁小姐則稱今日北上人潮擠擁，「我唔會今日去，我會平日去」；她因「為食」而入場，並說辭職後未找到工作，消費較謹慎，入場後半小時仍未購物。另一市民梁小姐與父母入場，已消費600至700元買保健食品，沒有節制消費，「佢哋（父母）鍾意食咪買」。

商務及經濟發展局副局長陳百里在開幕禮致辭時說，即使地緣政治局勢複雜，香港經貿表現亦「OK」，又說見今天有商家「補貨都補唔切」，證明縱有北上消費風潮，本地市民購買力依然，相信只要商家及展會主辦方「用心做」，可推動本地經濟。