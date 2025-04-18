市民趁復活節假期北上　深圳灣、港珠澳口岸繁忙 (14:09)

運輸署就指，進入深圳灣管制站的跨境私家車車輛眾多，等候駛往旅檢區處理離境手續的時間或需90分鐘，警方安排跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區。

至於港珠澳大橋香港口岸亦非常繁忙，大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。港深西部公路往深圳灣口岸方向的交通亦都繁忙。

而在港鐵元朗站地面，早上9時許已有大批乘客輪候往落馬洲口岸的巴士，人龍「打蛇餅」，九巴在車站開出特別車疏導候車人士。另外在屯門往深圳灣口岸，亦有巴士滿座「飛站」。

港鐵就指，因應長假期人流高峰，使用羅湖及落馬洲支線管制站人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵線的個別列車班次已作出調整，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站，乘客需於該站轉車。車站已加派人手協助乘客。相關班次調整安排由中午近12時起實施至下午2時結束。