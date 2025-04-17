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鄭雁雄﹕夏寶龍涉美講話提出對美鬥爭　支持港府把中央期望變成實際行動 (19:28)

中聯辦今日召開專題會議，要求學習港澳辦主任夏寶龍15日在「全民國家安全教育日」的主旨講話。鄭雁雄指，夏寶龍的講話意義重大，是針對美國的極端霸凌行為，「火力全開、痛快淋漓，通篇充滿鬥爭精神」，並提醒了大家的「職責擔當」，指講話激發香港社會的家國情懷、鬥爭意識，形容是對中央對美鬥爭方略的深刻領悟、堅決執行、具體落實。鄭說要貫徹好夏寶龍講話精神，「全面落實好中央要求，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。」

中聯辦發稿指，鄭雁雄提出要「把握政治性」，進一步增強「兩個維護」的高度自覺。鄭指夏寶龍講話，是「站在國家大局、香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文，鼓舞鬥志、激濁揚清」。鄭指講話有理有據有節，「喚起香港社會對過去一些人親英怕美情結的深入反思、反躬自省，增添了香港社會對美鬥爭的戰鬥力」，並對處在關稅戰衝擊之下的香港社會各界是巨大的鼓舞。

鄭雁雄又指，夏寶龍的講話，具有很強的現實針對性，對於香港特區各界別、各領域明確職責擔當、統一決心意志，堅持民族大義和維護國家安全具重要意義。鄭指各界要把夏寶龍的講話精神貫徹，維護國家安全，「更加清醒把握當前香港局勢、堅定發揚鬥爭精神、深入用好鬥爭手段、自覺築牢堅固屏障、有力有效守好底線。」

相關字詞﹕關稅戰 中美角力 夏寶龍 鄭雁雄 國家安全 編輯推介

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