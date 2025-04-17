香港科學節明開鑼　科學館首辦「科學市集」 (18:54)

合作機構包括漁護署、民航處、土木工程拓展署、渠務署等8個政府部門，10所大專院校及專業教育機構，以及25個科學組織。

香港科學館館長（科學推廣組）楊明思向傳媒介紹活動，表示科學節大部分活動免費及可即場參與，並會在科學館、太空館及合作機構的場地舉辦。

科學節重點活動之一的「科學市集」明日至21日及下周六日（26至27日），亦會在科學館地下展覽廳舉辦。市集分為兩區，共有約15個攤位，擺攤的機構包括周生生貴金屬化驗所、土拓署土力工程處及香港應用科技研究院等。

應科院攤位的主題為智慧「飛」「行」體驗區，提供虛擬無人車體驗，讓參與者親身駕駛虛擬無人車，沿着港珠澳大橋等路線模擬行駛，模擬駕駛器亦配備自動駕駛模式，啟用後會便無需進行任何動作，亦會見到畫面繼續行車。

市民入場科學館需付常設展覽標準票價，即約20元，市集無需收費，惟部份工作坊除外。科學節其他活動亦包括來自世界各地優秀的科學傳意團隊舉辦現場科學表演，以及及親子工作坊等的「裘槎科學周」、播映科幻電影的「科幻•科學」等。