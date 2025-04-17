新民黨押後訪美 直至關稅戰「事態平靜」 (18:37)

香港總商會原定率商界高層代表團，在4月24日（下周四）出訪美國，計劃會見當地商會、企業及港商，亦爭取約見商貿部門官員，但總商會因應時局，臨時決定取消下周訪美安排。總商會回覆查詢時表示，考慮到當前情况，決定將訪美行程延後至今年下半年，相信時機更為合適。

經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒接受查詢時證實，訪美團會「延期」。林健鋒指，「基於中美貿易環境波動，政策不確定性高。我們延後訪美行程」。

特區政府舉辦港區全國人大代表及全國政協委員座談會，討論美國關稅戰。特首李家超、政務司副司長卓永興、財庫局長許正宇、政制局長曾國衞、商經局副局長陳百里、運輸及物流局副局長廖振新均有參與。

全國人大常委李慧琼今日（17日）於Facebook上載帖文表示，美國動輒以歪理濫施關稅實質是出於打壓中國發展、遏制中國科技進步的圖謀，強調面對不公不義的關稅壁壘，應不畏懼、妥協，而是堅定向世界展示國家應有的立場及姿態。

李慧琼今午出席港區全國人大代表及全國政協委員座談會，發表「團結應對美國歪理濫施關稅」主題演講，斥美國以貿易不平衡等為藉口對中國加關稅，是單邊主義、霸凌行徑，違反世貿組織原則，更損害全球產業鏈、供應鏈穩定。