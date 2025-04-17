訛稱「美國哥倫比亞大學」畢業成功入讀港大碩士課程　內地女認欺詐候判 (17:43)

被告為李思萱（28歲）。控辯雙方達成認罪協議後，被告承認「以欺詐手法取得服務」及「管有虛假文書」罪，另一項「為取得入境證而作出虛假陳述」罪獲撤控。資深大律師許紹鼎求情稱，被告的母親指她自幼積極向學，她因希望提升專業背景而犯案。

鄭官質疑，被告用假學歷取得港大學位，其行為有否令他人失去就學機會，因為學額可能有限，申請人報讀課程時或須互相競爭。控方回應指，未收到有關資料。辯方則稱，明白如法學專業證書（PCLL）等課程的學額競爭激烈，但若沒相關證據證明案中課程有同樣狀況，就應將疑點利益歸於被告。但鄭官說「唔想倉卒就呢個事項唔考慮」，於是押後判刑，着雙方先索取資料。

案情指，香港大學去年3月接獲「假學歷」投訴，發現就讀該校⽂學碩⼠課程的被告疑涉案，於是報警。警方調查稱，被告2021年12月向港大報讀課程時，自稱已取得哥倫比亞⼤學學士學位。港大在調查時收到哥大回覆指，被告從沒於哥大就讀，她向港大提交的哥大畢業證書及成績表均屬偽造。

校方去年7月19日終止被告的課程。她翌日經落馬洲管制站離港時被截停，被捕後在警誡下說，她2020年畢業於中南財經政法大學武漢學院後，為來港讀書而向留學中介支付人民幣38萬元，之後獲安排短暫修讀「哥倫比亞⼤學」網上課程，再獲告知已畢業。警方又在被告住所搜出一張虛假的港大「優異成績」畢業證書，但港大稱被告的真實成績僅為「合格」。