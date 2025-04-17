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招重文認投注「外圍波」罰1.2萬元　曾投注所屬球隊賽事 (16:05)

時任標準流浪主教練招重文涉嫌與友人投注「外圍波」，兩人今日（17日）於東區裁判法院承認兩項「推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注」罪及一項「向收受賭注者投注」罪。辯方求情稱，招重文因為「愚蠢同貪玩」才向外圍落注，同案被告原為小學代課老師，因本案失去工作。裁判官認同合適以罰款方式處理，判招重文罰款共1.2萬元，同案被告罰款共2.4萬元。

兩名被告分別為招重文（現55歲，下同）及何思漢（46歲）均為初犯。案情披露，兩名被告為朋友關係。招於2022至2024年共兩個球季間，透過何向5場本地足球賽事落注，每次注碼約2000至5000元不等，部分賽事涉及標準流浪。招曾經透露，他知道球隊的陣容不會派出任何前鋒，故預計入球數目較少及落注。招另涉幫助其他友人向外圍波落注。

辯方求情稱，招因為「愚蠢同貪玩」才向外圍落注，以及代友人落注。涉案賭注不多，都是就本地足球賽事落注，而且馬會本身沒有就本地足球賽事接受賭注，故本案不構成剝奪馬會收益或政府的博彩稅收；何於案發時為小學的體育科代課老師，原本有望簽長約，但因本案失去工作，目前以打散工維生，遭受名譽及收入的雙重打擊。

裁判官於判刑指，兩名被告的最大求情因素為認罪及初犯。本案在同類型案件中算是較不嚴重，不涉經手陌生人的賭注，都是朋友之間要求落注才幫手。裁判官亦同意辯方所指，即本案沒有剝奪馬會收益或政府稅收，故刑責較不嚴重，認為罰款是合適的處理方式，最終判處招重文罰款共1.2萬元，何思漢罰款共2.4萬元，批准於1個月內繳清款項。

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