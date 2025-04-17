警拘6人涉詐騙「百分百擔保特惠貸款」涉款約2000萬　包括媒體製作公司董事 (13:20)

涉案4間公司均屬首度申請「百分百擔保特惠貸款」，並成功獲批，其中一間獲批900萬、其餘3間獲批300多萬元。有關貸款存入到公司銀行帳戶後，短時間內以現金提走，部分立即轉賬到被捕人私人賬戶或其他公司戶口。警方在行動中搜查涉案公司辦公室及被捕人住所，檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

據了解，涉案公司分別為「萬佳技術工程有限公司」、「納爾科技有限公司」、「Artview Media Production」及「臥龍科技顧問有限公司」。其中Artview Media Production獲批900萬元，該負責營運本地網媒「Channel C」。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊稱，其中兩名被捕人屬兩間公司的董事，代表公司申請貸款，為符合申請計劃中的貸款條件，即單月營業額比之前季度平均營業額下跌至少30%。她指被捕人利用他們其他註冊公司銀行帳戶，持續3個月轉賬予申請貸款的公司，從而誇大營業額，3個月後停止轉賬，令營業額下跌超過30%，以符合申請要求。警方調查發現，相關轉賬並不涉及實際營運。另兩間涉案公司的兩名被捕董事，則在申請文件中，偽造銀行月結單及出入賬紀錄，令人以為公司有實際營運。

涉案公司由2008年至2020年期間在本地註冊成立，目前仍營運中，與關連公司涉及業務分別是媒體製作、科技、物流及工程，部分公司的業務地址一樣。有關連公司的職員因負責收取有關貸款而被捕，另案中被捕夫婦則屬其中一關連物流公司的董事。