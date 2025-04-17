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何永賢：公屋富戶加租後年省15.5億補貼　至二月底已收回8000公屋單位 (13:26)

房委會上月通過收緊富戶政策，富戶須繳2.5、3.5或4.5倍租，屬4.5倍者繳交4年後須遷出。房屋局長何永賢表示，料加租後房委會每年可減省15.5億元補貼，未來可用作維修保養、增建居屋；又透露至今年2月底已收回約8000個公屋單位，涉及約80億元。

何永賢在《文匯報》今日（17日）專訪中表示，收緊富戶政策是一套「組合拳」，包括要求入息超額四倍者四年即須遷出等，是希望帶出上進上流觀念，又強調希望市民有「公屋是公共資源」的觀念。何強調，政府在租金上給富戶的許多補貼由社會共同支付，富戶不能入住公屋後停留在「舒適圈」。

何永賢強調資助出售房屋的持續供應很重要，她解釋指部分公屋富戶其實亦想置業，惟難以負擔私樓，居屋成僅存選擇，問題在於過往居屋停建10年，許多公屋富戶未能成功申請居屋單位。她強調，未來5年加上房協共有5.5萬個資助房屋單位，每年均有居屋推售，增加大眾的選擇。

「組裝合成」建築法（MiC）減省簡約公屋造價，亦加快建屋進度。何永賢表示，內地在景區應用MiC技術，合成設置度假屋，本港可同樣在開發旅遊片區時應用，合成設置旅遊設施。何認為，如要透過人力抬材料上山，在偏遠地方建度假設施，不如在工廠製好，再想辦法送上山。

至於簡約公屋，何永賢指至今已收到2.1萬宗個案申請簡約公屋，主要協助輪候公屋3年及以上的家庭改善居住環境。

相關字詞﹕富戶政策 何永賢 房委會 資助出售房屋 編輯推介

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